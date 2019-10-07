Русское кино снова неинтересно зрителям. Сборы отечественных картин рухнули на 20%

Несмотря на рост трат россиян на билеты в кино, отечественные ленты зрителей интересуют меньше прежнего. За девять месяцев 2019 года сограждане потратили на билеты в кино 40,3 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает 7 октября газета «Ведомости». Отечественные фильмы за 9 месяцев собрали лишь 9 млрд рублей и потеряли за год больше 20% кассы, цитируют журналисты данные «Бюллетеня кинопрокатчика». Иностранные релизы за те же 9 месяцев собрали 31,3 млрд рублей, что на четверть больше, чем за тот же период 2018 года.

С начала года уже две голливудские картины собрали по 3 млрд рублей — это «Король Лев» и «Мстители: финал». Еще восемь голливудских картин заработали в РФ более чем 1 млрд рублей.

Российская киноиндустрия на этом фоне может показать лишь один фильм, чьи сборы превысили миллиард – военная драма «Т-34» со сборами 2,3 млрд рублей. Далее идёт «Громкая связь», собравшая лишь 547 миллионов.





В 2018 году в России было сразу 3 «миллиардных фильма»: «Движение вверх» (рекордные 3 млрд рублей), «Лед» (больше 1 млрд), «Полицейский с Рублевки» (больше 1 млрд). Чиновники от кино год назад подчёркивали, что доля российских фильмов впервые в истории приблизилась к 30%.

«Максимально достижимая доля для отечественных проектов – 25%», – уверен в невозможности повторения прошлогоднего успеха российского кино главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Такие же цифры и во внутреннем прогнозе Минкульта, рассказывал «Ведомостям» анонимный собеседник в ведомстве Владимира Мединского.

О проседании российских фильмов в национальном кинопрокате «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал ещё в начале сентября. За летний период доля российских фильмов в общих сборах за период составила 3,2%, в зрителях — 1,8%. В прошлом году эти показатели составляли 11,5% и 12,7% соответственно, напоминает «Коммерсант».

«Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года», – прокомментировала ситуацию директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова.

Год назад «Фонд кино» объяснял проседание выручки по российским фильмам чемпионатом мира по футболу и трагедией в Кемерово, когда 60 человек погибли в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».