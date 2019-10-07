В метрополитене объяснили, почему на новых станциях не работает 5 траволаторов

«СМУ-9» из структуры «Метростроя» не смогло до церемонии открытия выполнить пуско-наладочные работы на части траволаторов на станциях метро «Проспект Славы» и «Дунайская». Об этом 7 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

По словам представителя госпредприятия, обеспечивающего работу городской подземки, на «Проспекте Славы» из 8 работает 5 подъемников, а на «Дунайской» из 4 в боевой готовности лишь 2. «СМУ-9» доделывают ту работу, что не успели сделать до открытия станций. Ориентировочно сроки выполнения – до конца этого года. Но может и раньше», – рассказали в подземке.

Новый участок фиолетовой линии со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» был открыт 3 октября 2019 года. Неработающие траволаторы – не единственная проблема новых станций. Вскоре после церемонии на «Дунайской» залило эскалатор, метрополитен назвал виновниками сотрудников клининговой компании. Те свою вину отрицают.



