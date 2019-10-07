В метрополитене объяснили, почему на новых станциях не работает 5 траволаторов
«СМУ-9» из структуры «Метростроя» не смогло до церемонии открытия выполнить пуско-наладочные работы на части траволаторов на станциях метро «Проспект Славы» и «Дунайская». Об этом 7 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
По словам представителя госпредприятия, обеспечивающего работу городской подземки, на «Проспекте Славы» из 8 работает 5 подъемников, а на «Дунайской» из 4 в боевой готовности лишь 2. «СМУ-9» доделывают ту работу, что не успели сделать до открытия станций. Ориентировочно сроки выполнения – до конца этого года. Но может и раньше», – рассказали в подземке.
Новый участок фиолетовой линии со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» был открыт 3 октября 2019 года. Неработающие траволаторы – не единственная проблема новых станций. Вскоре после церемонии на «Дунайской» залило эскалатор, метрополитен назвал виновниками сотрудников клининговой компании. Те свою вину отрицают.
Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу - 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.