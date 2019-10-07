Нефть по 100 долларов можно забыть: министр энергетики России сделал пессимистичный прогноз

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что цена на нефть в долгосрочной перспективе расти не будет. И можно забыть про былые рекорды выше 140 долларов за бочку.

Как заявил глава Минэнерго 7 октября Reuters, в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в 50 долларов за баррель. И потеря объемов в Иране и Венесуэле никак на это повлиять не сможет — издержки закроет растущий рост добычи в США и других странах.

«Все про 100 долларов (за баррель) давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов. Бюджет в 2019 (году) у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель», – сообщил Новак.

Ранее Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках в проекте бюджета на 2020-2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до 10 долларов за баррель и останутся на этом уровне в течение 10 лет. В таком случае казна лишится доходов, равных 70% ВВП.



