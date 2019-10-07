Арестованы бывшие глава и главный инженер затопленного рудника «АЛРОСА», где погибли 8 человек

Спустя два года после затопления рудника «Мир» в Якутии, где погибли 8 человек, в республике задержаны и арестованы бывшие топ-менеджеры объекта. Следком не исключает и появления других фигурантов уголовного дела из числа должностных лиц компании «АЛРОСА».

Обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей и крупный ущерб, предъявлено экс-начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера предприятия Александру Манну.

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн – воспрепятствовать расследованию уголовного дела», – заявляет 7 октября СК.

Версия следствия такова: признаки прорыва воды появились в алмазодобывающей шахте еще в июле 2017 года. Руководство рудника знало об этом, но не остановило работу и не вывело работников из выработок опасной зоны. 4 августа произошла авария, в это время в шахте находился 151 человек, 143 были эвакуированы, 8 пропали без вести.





Задерживали Бурксера и Манна при участии ФСБ.