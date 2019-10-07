Горсуд прекратил дело по исключению «парка на Смоленке» из перечня зеленых насаждений

Городской суд Петербурга прекратил дело об оспаривании включения участков "парка на Смоленке" в перечень зеленых насаждений общего пользования. Об этом 7 октября рассказал "Фонтанке" депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Иск подал инвестор проекта строительства инвест-отеля "Корабли" ООО "Новые территории девелопмент". Ответчиком выступило Заксобрание и губернатор Петербурга.

В конце 2018 года петербургский парламент сначала отклонил поправку о включении "парка на Смоленке" в состав зеленых насаждений, а спустя два дня и критичный сюжет, показанный по одному из городских телеканалов, включил территорию в ЗНОП.

В 2016 году Смольный отдал два симметричных участка по 1,1 га каждый, расположенные на Васильевском острове в устье реки Смоленки, под застройку. Решение спровоцировало протесты горожан, которые с 2015 года добивались создания парка на этой территории.





В июне 2019 года стало известно, что комитет имущественных отношений и инвестор подписали соглашение о расторжении договора аренды. Однако создание парка было поставлено на паузу. У проекта появились 46 дольщиков, и для освобождения участков от обременения договоры было необходимо расторгнуть. Инвестор предложил клиентам "переезд" в другие свои проекты. Однако из-за позиции петербургского управления Росреестра в течение августа – сентября дольщики апартаментов не могли зарегистрировать ДДУ.

Как пояснил Вишневский, суд прекратил дело на основании соглашения Смольного и инвестора о прекращении договора аренды.