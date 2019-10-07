Ветер, снег, дождь и минус. Рабочая неделя в Петербурге будет зимней

Накрывший Петербург циклон не добавит золотой осени красок. Хмурое небо и осадки в виде мокрого снега в городе минимум до середины недели.

Как сообщают в Гидрометцентре, 8 октября в городе будет облачно, периодически будет показываться солнце. Ночью до -1, а в пригородах и до -4, днём температура останется положительной. Мокрый снег обещают в течение всего дня, иногда он будет превращаться в дождь или метель. Дорожники предупреждают о гололёде.

Примерно такая же погода будет в среду, с потеплением на один градус.

Как сообщает синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, город на Неве своей северо-западной частью накрыл активный циклон.



