Марафон в помощь людям с редкими неизлечимыми заболеваниями «Редкие, но равные» продлён до конца октября

Марафон «Редкие, но равные», который проводят петербургская Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и Служба помощи людям с БАС (боковым амиотрофическим склерозом), продлевается до 31 октября включительно. Об этом сообщили организаторы.

В ходе марафона собираются необходимые вещи, средства ухода и питание для людей с редкими (орфанными) заболеваниями.

Вылечить таких пациентов нельзя, но можно существенно облегчить их жизнь и жизнь их родных и близких. Такую помощь, например, оказывает один из проектов ГАООРДИ «Передышка Плюс». В его рамках члены семьи, ухаживающие за тяжелобольными людьми, могут получить несколько часов свободного времени и иметь возможность отлучиться по неотложным делам.

Также на базе ГАООРДИ работает единственная в Петербурге и Ленинградской области Служба помощи людям с БАС. Её подопечные – люди с редким и неизлечимым заболеванием «боковой амиотрофический склероз» – нуждаются в особом внимании близких и постоянном уходе, требующем не только времени и сил, но и специальных навыков и средств.

Марафон «Редкие, но равные» также призван помочь людям с редкими заболеваниями. В частности, собираются средства гигиены и питание. Со списком рекомендуемых товаров можно ознакомиться здесь.

Купленные товары можно принести ежедневно с 10:00 до 22:00 часов в офис ГАООРДИ по адресу: пр. Обуховской Обороны, 199. Если приехать в офис нет возможности, но есть желание помочь, то можно просто оформить на сайте ГАООРДИ пожертвование на любую сумму, выбрав соответствующие разделы: Служба «Передышка Плюс» и/или Служба помощи людям с БАС.