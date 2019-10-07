Новый арбитражный суд в Петербурге: Фемида без повязки, недоделки в здании

8 октября торжественно открывается новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Внезапно начавшийся переезд в недостроенный Дворец правосудия создал немало проблем для участников споров.

Новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области//Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Юристы не исключают и серьезный коллапс – из-за нарушения процессуальных формальностей могут быть отменены сотни вынесенных решений.

Строящееся почти десять лет новое здание на улице Смольного официально было введено в эксплуатацию 30 августа, но до сих пор полностью не завершено. Причиной скоропалительного переезда послужила реформа судов общей юрисдикции – 1 октября начали работу отдельные апелляционные и кассационные суды. Один из них и «выжил» арбитраж из дома 50-52 по Суворовскому проспекту.

О строительстве нового дворца для петербургских служителей экономической Фемиды было объявлено еще в 2008 году. Семиэтажное здание общей площадью в 27 тысяч кв. метров с 50 залами заседаний и подземной парковкой планировалось возвести за три года. По требованию КГИОП внешний облик здания сделали соответствующим архитектурному стилю Петербурга XVIII-XIX веков.



Но строительство изначально не заладилось – к ожидаемой дате открытия не был выделен даже участок. На несколько лет затянулось определение и окончательного внешнего облика Дворца правосудия, дважды менялся генеральный подрядчик, в три раза возросла плановая стоимость строительства.

В итоге первое заседание в доме 6 по улице Смольного состоялось только 16 сентября 2019 года.





Председатель арбитражного суда Александра Володкина не отрицает, что причиной быстрого переезда стала необходимость освободить старое здание для Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который должен был начать работу с 1 октября. Изначально планировалось разместить его в доме 7 по улице Пестеля, этот адрес Верховный суд России официально подтвердил 12 сентября этого года. Тогда как, по словам Володкиной, о планах перевода нового суда на Суворовский было известно еще в марте. Предполагалось даже, что арбитражный и апелляционный суды будут работать совместно – новая структура займет пятый этаж, на котором уже начали ремонт. Но примерно в конце августа решили перевести 107 служителей экономической Фемиды в новый офис, а прежний полностью отдать двум десяткам судей новой инстанции.

Театр начинается с вешалки

Однако Дворец правосудия в доме 6 по улице Смольного оказался не готовым к работе. Проблемы наблюдаются от самого входа. Так, рентгеновская установка на посту досмотра не работает – приставы просят посетителей открыть сумки и портфели, педантично обшаривая все карманы. Только сегодня открыли гардероб, чуть раньше начал работать один из трех лифтов.

Сами залы заседаний просторные, отделаны под мрамор, на стенах помпезные светильники. Оборудованы совещательные комнаты, благодаря чему участникам споров и секретарям больше не приходится выбегать из зала на время написания судьей резолютивной части решения. Отделяющая от коридора перегородка и дверь стеклянные – видимо, так архитекторы хотели подчеркнуть «прозрачность правосудия». Однако пока все закрыто плотными жалюзи.

Информацию о рассматриваемых в каждом зале делах планировалось выводить на вывешенных в коридорах мониторах. Но они тоже пока не работают, нет и привычной системы звукового оповещения. В итоге бумажные списки прикрепляются скотчем, а на очередное заседание зазывает секретарь: «В зал приглашаются представители «Роснефть» и «Технохим-Холдинг», – зычным голосом объявляет молодой человек. Отсутствие ответа, видимо, вызывает немалое удивление – через полминуты в дверях появляется сама служительница Фемиды в мантии и повторяет приглашение. Опять же безуспешно.

В двухэтажном подземном паркинге продолжаются строительные работы, рабочие красят металлическую ограду. Тогда как прилегающая территория более-менее благоустроена. А фасад Дворца правосудия украшает Фемида – без повязки и с раскрытым свитком.

Место заседания изменить нельзя





Новоселье служителей Фемиды уже обернулось серьезными организационными проблемами. В течение двух недель, которые занял переезд, заседания не проводились. По данным официального сайта арбитража, за эти дни планировалось разрешить почти 7,5 тысяч споров, решения об их отложении принимались в последние дни августа. Большинство из этих дел теперь будут рассматриваться только в конце октября и в ноябре.

Но и это только «верхушка айсберга». По многим делам, слушание которых было назначено на вторую половину сентября и начало октября, до сих пор не изменено место проведения заседания – в разосланных участникам извещениях (определениях) указывается старый адрес на Суворовском проспекте и Очаковской улице. Чаще всего такая же информация размещена и на официальном портале арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru) «КАД Арбитр».

Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает, что все сведения о дате, времени и месте рассмотрения дела должны размещаться на официальном сайте не менее чем за 15 дней до слушания, а подтверждение такой публикации приобщается к материалам дела. Чаще всего при изменении таких сведений судьи выносят так называемое протокольное определение. Однако на практике это не сделано – по десяткам исследованных журналистом «Фонтанки» споров информация не обновлена, отсутствуют и протокольные определения.

Сам арбитражный суд уклонился от официального комментария ситуации. Тем не менее Александра Володкина рассказала журналисту «Фонтанки» о договоренности с судьями не выносить решения при неявке сторон на заседание. Однако на практике ее соблюдают далеко не все служители Фемиды. Например, тот же спор компаний «Роснефть» и «Технохим-Холдинг» был рассмотрен без участия представителей сторон. Всего судья Ольга Сергеева 19 сентября провела 43 заседания, из которых 35 были назначены в старом здании. Елена Синицына 26 сентября рассмотрела 17 дел, тогда как о новом адресе были извещены участники только семи, и так далее.

Честным быть выгодно

В свою очередь рассмотрение дела в отсутствие не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания участника является основанием для безусловной отмены вынесенного решения.

«Суд полностью удовлетворил наш иск, – без радости в голосе признался журналисту «Фонтанки» представитель участвующей в споре турфирмы. – Но ответчик был извещен о заседании в старом здании и сегодня в новое не явился. У меня была дилемма – просить ли суд об отложении или нет. Вот теперь, стиснув зубы, ждем месяц в надежде, что не поступит апелляция. Ибо тогда решение будет отменено почти «автоматом», а процесс взыскания затянется еще на полгода».

По словам Алсу Мухаметдиновой из Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург», в отличие от судов общей юрисдикции арбитражный ориентирует участников на самостоятельное получение информации о движении дела, в том числе в сети Интернет. «Отсутствие опубликованного не менее чем за 15 дней определения с указанием нового адреса суда, места и времени проведения заседания и своевременного извещения при помощи иных средств связи, безусловно, является основанием для отмены принятого решения», – констатирует эксперт.

Схожего мнения придерживается и руководитель практики бюро юридических стратегий Legal to Business Дарья Филина: «Не исключено, что недобросовестные игроки будут оспаривать вынесенные решения из-за ненадлежащего извещения и затягивать судебное разбирательство. Поэтому явившимся участникам при наличии обоснованных сомнений в надлежащем информировании другой стороны об изменении места проведения заседания можно рекомендовать ходатайствовать об его отложении. Надеемся, что в ближайшее время на официальном сайте суда и в системе «КАД Арбитр» будут устранены все технические неполадки и опубликована надлежащая информация», – убеждена Дарья Филина.

Отметим, что с 1 октября в рамках масштабной реформы процессуального законодательства представителями в арбитражных судах, а также в апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции могут выступать только лица, имеющие высшее юридическое образование. Кроме доверенностей, судьи должны теперь проверять диплом или удостоверение адвоката.

Кроме Второго апелляционного, в Санкт-Петербурге 30 сентября в Воронцовском дворце на Садовой улице открылся Третий кассационный суд общей юрисдикции. Ему делегировано рассмотрение в том числе жалоб на апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда. Однако, как уже писала «Фонтанка», новый Дворец правосудия также оказался не готовым к работе.

Павел Нетупский для "Фонтанки.ру"