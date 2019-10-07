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07.10.2019 14:04
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Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

ГК «КВС»

Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.

Ставка от 8,49% доступна при внесении первоначального взноса от 20% и более от стоимости квартиры. При первоначальном взносе от 10% до 20% ставка составит от 9,39% годовых. Ту же ставку от 9,39% годовых Банк предлагает заемщикам, которые хотели бы оформить ипотеку по 2 документам. Минимальный первый взнос в этом случае составит от 30% от стоимости квартиры. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

«На сегодняшний день «Альфа Банк» предлагает одни из самых привлекательных условий по базовым ипотечным программам среди банков-партнеров ГК «КВС». Средняя ставка по жилищным кредитам на новостройки сейчас составляет около 9,4% годовых. Таким образом, 8,49% – это хорошее предложение для заемщиков, одно из лучших за несколько лет», – отмечает Иван Соколов, и.о. начальника отдела ипотечного кредитования ГК «КВС».

В качестве части первого взноса Банк принимает средства материнского (семейного) капитала (МСК). 

На сегодняшний день «Альфа-Банком» аккредитованы все жилые комплексы ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: микрорайоны «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» во Всеволожском районе ЛО, жилые комплексы «Кирилл и Дарья» и Клубный дом G9 у метро «Лесная», ЖК «Жили Были» и «Континенты» у метро «Парнас», ЖК «Крылья» и клубный дом «Б57» в Московском районе, а также ЖК «Наутилус» на Матисовом канале, в квартале «Балтийская жемчужина».

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)         

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)  

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)    

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

 

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