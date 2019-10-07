«Дьявольский» КамАЗ разбил фары тепловозу на переезде в Заневке

На железнодорожном переезде в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти пути используются редко, но не без приключений. Днем 7 октября там встретились тепловоз и грузовик.

Авария произошла на небольшом переезде на дороге 41К-069, недалеко от Колтушского шоссе. Там столкнулись маневровый тепловоз и самосвал КамАЗ с «дьявольскими» номерами.

«На переезде со стороны деревни Заневки тепловоз ходит раз в пять лет. Но от КамАЗа со счастливым номером так просто не уйдешь», – пишут очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Этот переезд оборудован только знаками «Стоп», но далеко не все водители выполняют это требование, отмечают автомобилисты. «Там со стороны КАД реально из леса выезжает, с поворотом. Надо быть начеку», – пишет участник группы Сергей.





Судя по фото с места ДТП, самосвал отделался поврежденными задними колесами. У тепловоза разбиты фары. О пострадавших не сообщается.