В Петербурге возбудили дело об убийстве школьницы, а она вернулась домой через 9 месяцев. Отсутствие объяснила взрослой жизнью

В Петербурге найдена пропавшая девять месяцев назад школьница. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но подросток появилась на пороге родительской квартиры живая и здоровая, заявив, что снимала квартиру и работала.

Объявление о поиске девочки несколько месяцев висело на сайте детского уполномоченного Светланы Агапитовой. В нем говорилось: юная петербурженка ушла из дома предновогодним вечером — 31 декабря 2018 года. Ей было в тот момент всего 14 лет.

«Вышла из дома, расположенного на Коломяжском проспекте, и пропала, – сказано в тексте. – Она сказала родителям, что поздравит подругу и сразу вернется, но до подруги так и не дошла».

Школьница взяла с собой свидетельство о рождении, российский паспорт, два заграничных паспорта – действующий и недействительный. Вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом, ее родители писали заявление в отделе полиции.





Искали беглянку не только сотрудники правоохранительных органов, но волонтеры и просто неравнодушные люди. По данным СМИ, надежду внушала найденная дома записка, в которой дочь просила взрослых не волноваться за ее судьбу. Папа и мама взывали к старшекласснице через видеообращение в соцсети, но это не возымело успеха. В конце концов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«Вечером 4 октября 2019 года домой вернулась школьница, 2004 года рождения, которая ушла 31 декабря 2018 года. Родителям она пояснила, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру», – сообщает о неожиданном финале 7 октября Следком.

Ведомство уверяет, что позади – «значительный объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий». Но они ли привели к возвращению ребенка, не уточняется.

Теперь следователи, видимо, будут активно работать с самой беглянкой. «Будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования», – обещает Следственный комитет.