«Сапсан» может стать быстрее на 30 минут. Новых остановок не планируется

Путь от Петербурга до Москвы на «Сапсане» может сократиться до 3 часов. О том, что ОАО «РЖД» намеревается сократить время следования поезда на 30 минут, 7 октября рассказал агентству «Москва» начальник Дирекции скоростного сообщения – филиала РЖД Антон Петров.

«Время в пути – да, сокращать планируем. Но это работа поступательная, комплексная. К примеру, когда «Сапсан» запускали, от Москвы до Санкт-Петербурга можно было доехать за 3 часа 55 минут, а сейчас за 3 часа 30 минут. В планах – сократить это время до трех часов», – рассказал агентству Петров. Кроме того, он сообщил, что новых остановок у «Сапсана» не будет. Все потому, что каждая дополнительная остановка влечет замедление поезда минимум на пять минут.

Напомним, ранее в РЖД заявили о планах по обновлению и внутреннего убранства «Сапсана»: в поездах поменяют цветовое оформление кресел — они получат шоколадно- коричневый оттенок, а также новый ковролин, наконец, решат вопросы с розетками и USB-разъёмами в экономическом классе. В центре десятого вагона в организуют игровую комнату, как в «Аллегро», а в бизнес-классе создадут две отдельные переговорные зоны и поставят новые удобные кресла. У пассажиров появится функция регулировки режимов освещения. Изменения станут заметны не позднее 17 декабря.



