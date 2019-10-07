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Общество
07.10.2019 15:40
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"Я - не я, и рожа - не моя". Как спрятаться от системы распознавания лиц

Социальные сети бегут впереди технических возможностей властей, мечтающих опознать вас. Самые надежные способы не светить лицом — те, что всегда под рукой.

"Я - не я, и рожа - не моя". Как спрятаться от системы распознавания лиц

кадр из видео/ Jing-cai Liu/YouTube

Москвичка Алена Попова оспорила в суде использование столичными властями технологии распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения. Она ссылается на закон о персональных данных, который разрешает обработку биометрии граждан только с их письменного согласия, и статьи Конституции о праве на частную жизнь. Мы просмотрели соцсети – как  борьба с распознаванием лиц выходит на новые уровни.

Власти Москвы пока только рассматривают возможность внедрения системы распознавания лиц в метрополитене — с одновременной оплатой проезда. Эксперименты по идентификации граждан на изображениях, полученных с установленных в подземке камер видеонаблюдения, начались в сентябре. Техника с опцией сканирования лиц появилась там еще весной 2018 года.

В Петербурге первые «умные» камеры, узнающие прохожих в лицо, установили в ноябре 2018 года. А в августе 2019 года тогда еще врио губернатора Александр Беглов предложил оснастить функцией распознавания лиц петербургские домофоны. Мини-камеры, которые способны узнать в толпе человека, находящегося в розыске, тестируют также российские полицейские.

Власти Гонконга, где система распознавания лиц действует давно, запретили участникам массовых уличных протестов прятаться от камер. Решение основано на законе о чрезвычайных ситуациях (был принят еще в 1922 году, когда Гонконг был британской колонией).


В России все ухищрения для сокрытия внешности запрещены и без всяких ЧП — по федеральному закону номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В соответствии со ст. 4, п. 1, участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, «в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности». Все вышеперечисленные средства под это определение попадают. Но если вы не участвуете ни в каких «безобразиях», вы имеете полное право не раскрывать свою личность для Большого брата. 

В Гонконге к формулировке запрета подошли не так изощренно, и протестующие, возможно, этим воспользуются. Глава администрации Кэрри Лам объявила, что с 5 октября в общественных местах больше нельзя носить маски, шарфы, балаклавы, а также пользоваться маскирующим гримом. Ранее медицинская маска, закрывающая нос и рот, стала одним из обязательных атрибутов протестующих. Самые продвинутые заменяют ее респиратором и строительными очками — на случай, если полиция распылит газ.

Еще один атрибут участника гонконгских протестов — раскрытый над головой зонтик. Считается, что в комплекте с бейсболкой он тоже может защитить от уличных камер распознавания лиц.

Опытным путем в Гонконге выяснили, что очки, медицинские маски и капюшоны по отдельности бесполезны, так как компьютерные алгоритмы все равно могут определить личность человека. Поэтому в ход там пошли лазерные указки — луч, наведенный на объектив камеры наблюдения, не дает технике зафиксировать четкое изображение. В конце концов, в августе «умные» столбы с камерами видеонаблюдения просто начали валить на землю.

Но последний писк моды на анонимность — налобный проектор, который «накладывает» на лицо носителя изображение другого человека.

Видео быстро стало вирусным, но, увы, эти кадры были сняты не на улицах мятежного Гонконга. Это изобретение китайского инженера Дзинь-Цай Лю, которое он два года назад показывал на разных выставках, в том числе на Миланской неделе дизайна. В массовое производство проектор не попал.

В марте 2018 года ученые из Фуданьского университета, Китайского университета Гонконга и Университета Индианы в сотрудничестве с Alibaba разработали не менее технологичный, но не привлекающий внимания способ избежать деанонимизации. Это инфракрасные светодиоды, которые крепятся к внутренней стороне козырька обычной бейсболки. Они позволяют обмануть камеры, регистрирующие инфракрасный свет и, как утверждают изобретатели, тоже позволяют прикинуться кем-то другим: нейросеть сканирует лицо другого человека, определяет инфракрасные точки, которые нужно спроцецировать на лицо носителя, и создает «маску» из световых пятен, которую считывает аппаратура.

Художник Лео Сельваджио (Leonardo Selvaggio) из Чикаго еще в 2014 году запустил проект URME — и буквально отдал свое лицо людям. Сельваджио производит фотореалистичные 3D-маски с изображением себя самого. Человека в такой маске системы распознавания лиц определяют как Леонардо Сельваджио из Чикаго. Силиконовое лицо, садящееся как вторая кожа, со скидкой стоит 200 долларов, но при желании на сайте проекта можно распечатать бумажный вариант совершенно бесплатно.

Бьюти-блогеры тоже отреагировали на общественный запрос и предложили свой вариант защиты от камер распознавания лиц. Чтобы соорудить такую прическу, не обязательно обладать шевелюрой Самары из «Звонка».

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Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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