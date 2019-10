"Я - не я, и рожа - не моя". Как спрятаться от системы распознавания лиц

Социальные сети бегут впереди технических возможностей властей, мечтающих опознать вас. Самые надежные способы не светить лицом — те, что всегда под рукой.

Москвичка Алена Попова оспорила в суде использование столичными властями технологии распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения. Она ссылается на закон о персональных данных, который разрешает обработку биометрии граждан только с их письменного согласия, и статьи Конституции о праве на частную жизнь. Мы просмотрели соцсети – как борьба с распознаванием лиц выходит на новые уровни.

Власти Москвы пока только рассматривают возможность внедрения системы распознавания лиц в метрополитене — с одновременной оплатой проезда. Эксперименты по идентификации граждан на изображениях, полученных с установленных в подземке камер видеонаблюдения, начались в сентябре. Техника с опцией сканирования лиц появилась там еще весной 2018 года.

В Петербурге первые «умные» камеры, узнающие прохожих в лицо, установили в ноябре 2018 года. А в августе 2019 года тогда еще врио губернатора Александр Беглов предложил оснастить функцией распознавания лиц петербургские домофоны. Мини-камеры, которые способны узнать в толпе человека, находящегося в розыске, тестируют также российские полицейские.

Власти Гонконга, где система распознавания лиц действует давно, запретили участникам массовых уличных протестов прятаться от камер. Решение основано на законе о чрезвычайных ситуациях (был принят еще в 1922 году, когда Гонконг был британской колонией).

В России все ухищрения для сокрытия внешности запрещены и без всяких ЧП — по федеральному закону номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В соответствии со ст. 4, п. 1, участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, «в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности». Все вышеперечисленные средства под это определение попадают. Но если вы не участвуете ни в каких «безобразиях», вы имеете полное право не раскрывать свою личность для Большого брата.

В Гонконге к формулировке запрета подошли не так изощренно, и протестующие, возможно, этим воспользуются. Глава администрации Кэрри Лам объявила, что с 5 октября в общественных местах больше нельзя носить маски, шарфы, балаклавы, а также пользоваться маскирующим гримом. Ранее медицинская маска, закрывающая нос и рот, стала одним из обязательных атрибутов протестующих. Самые продвинутые заменяют ее респиратором и строительными очками — на случай, если полиция распылит газ.

Hong Kong invoking the Emergency Regulations Ordinance to ban face masks does not answer the people's grievances, and only intensifies concerns about freedom of expression. https://t.co/tmOuwFFWeQ