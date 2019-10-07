Суд не стал отменять итоги голосования в Стрельне из-за точки в бюллетенях. Самовыдвиженцу отказали в иске к избиркому

Петродворцовый районный суд отказался отменить итоги голосования за кандидатов в муниципальные депутаты Стрельны на участке №1677. Требования истца – самовыдвиженца Эрнеста Иванова, который шел на выборы при поддержке движения «Объединенные демократы», но не сумел получить мандат, суд признал необоснованными. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе городских судов.

Голоса на участке №1677 подсчитывались не вручную, а автоматически – с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). На протяжении всего дня голосования КОИБы сбоили, утверждает Эрнест Иванов в исковом заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки»): некоторым избирателям удавалось опустить бюллетень в автоматическую урну только с десятой попытки. В результате число выданных избирателям и число вынутых из урн бюллетеней у членов участковой комиссии не сошлось, и они выдумали цифры из головы, говорится в исковом заявлении.

Более того: по утверждению истца, бюллетени были отпечатаны с типографским браком – едва заметной точкой в квадратике напротив фамилии кандидата от «Единой России» Артема Иванова (он по итогам выборов получил мандат). Эту точку КОИБы расценивали как галочку и приписывали единороссу голоса, считает его тезка-самовыдвиженец.

На протяжении всего дня голосования незаконную агитацию вела самовыдвиженец Лаура Стогнеева (получила мандат), пишет Эрнест Иванов. В день выборов Стогнеева, говорится в иске, «доверительно обняв члена участковой избирательной комиссии №1677 Надежду Лакиреву, вывела ее за пределы избирательного участка».





«После их разговора Надежда Лакирева подходила ко всем своим знакомым избирателям и просила их проголосовать за Стогнееву, что видно и слышно на камерах видеонаблюдения», – пишет истец.

В муниципальном образовании «Стрельна» по итогам прошедших 8 сентября выборов шесть мандатов из десяти получили кандидаты от «Единой России». Еще четыре места досталось самовыдвиженцам.