Курьеры Ozon прекратили забастовку. Руководство ретейлера пообещало погасить долги и выполнить требования

Курьеры интернет-магазина Ozon прекратили забастовку. Об этом рассказал «Фонтанке» Сергей Кузнецов, глава образованного накануне профсоюза работников ретейлера.

По его словам, решение было принято по итогам встречи с руководством петербургского филиала. Менеджмент удовлетворил первостепенные требования бастующих. В него вошли выплата зарплаты за сентябрь в полном объеме, отмена запрета на перенос заданий до выезда со склада, отмена штрафов за невыполнение задания по вине третьих лиц (перенос, недозвон, отказ, брак и т. д.). Долги перед сотрудниками будут погашены в течение дня, в процессы уже внесены изменения, которые влияют на размер заработка, пояснил Сергей Кузнецов.

Требования из списка второй важности руководство компании тоже признало обоснованными. Но на их выполнение Ozon попросил месяц. В частности, курьеры просили наладить учет рабочего времени, систему оповещения об изменениях в работе и выдачу расчетных листов с расшифровкой. Профсоюз продолжит общение с работодателем, заявил Сергей Кузнецов.

«После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», – подтвердили в пресс-службе Ozon.

Забастовка курьеров Ozon длилась с 5 по 7 октября. Сообщалось, что работать отказались около 200 сотрудников. В самой компании утверждали, что их число значительно меньше. При этом заказы привозились с запозданием, сроки новых доставок были увеличены.



