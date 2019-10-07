Иран открестился от обвинений в шпионаже журналистки Юлии Юзик. Её задержали из-за визы

Журналистку Юлию Юзик задержали в Иране из-за проблем с визой, а не по подозрению в шпионаже. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

Как пишет РИА Новости 7 октября, власти Ирана разбираются в ситуации. Ранее свою позицию обозначил Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Юзик освободят как можно скорее.

Россиянка Юлия Юзик приехала в Тегеран по частному приглашению. Как 4 октября сообщил её бывший муж журналист Борис Войцеховский, Юзик задержали двумя днями ранее в отеле, изъяли паспорт и предъявили якобы сотрудничество с израильскими спецслужбами, по которому ей грозит до 10 лет заключения. После задержания журналистки в российский МИД вызвали посла Ирана и потребовали объяснений .



