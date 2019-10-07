В парадной дома Александровой на 3-й Советской нашли дореволюционную роспись. Жильцы хотят ее сохранить

В Петербурге в ходе капитального ремонта доходного дома Александровой на 3-й Советской улице жильцы под слоями краски обнаружили рисунок, скорее всего, образец дореволюционной трафаретной росписи. Обитатели дома планируют обратиться в КГИОП для постановки артефакта под охрану.

предоставила Анна Капитонова

Как сообщило 7 октября городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, работы после обнаружения росписи были остановлены. Дом – выявленный объект культурного наследия, и его обитатели уже уведомили о находке комитет по охране памятников.

Глава совета дома Наталия Остапченко рассказала "Фонтанке", что роспись располагается на втором этаже. Более того, на противоположной стене были обнаружены небольшие фрагменты аналогичного декора. Дама предположила, что украсить парадную могли сразу после постройки дома в 1837 году. До революции второй этаж занимал книжный магазин, квартиры обустроили уже после 1917 года.

Для совета дома наиболее желательный вариант – сохранение и консервация сохранившейся росписи. Однако такие работы в смету капремонта заложены не были.



