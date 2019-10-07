Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 64.83р
71.15р
15:16 07.10.2019
Расширенный поиск

Город
07.10.2019 14:18
Печать

В парадной дома Александровой на 3-й Советской нашли дореволюционную роспись. Жильцы хотят ее сохранить

В Петербурге в ходе капитального ремонта доходного дома Александровой на 3-й Советской улице жильцы под слоями краски обнаружили рисунок, скорее всего, образец дореволюционной трафаретной росписи. Обитатели дома планируют обратиться в КГИОП для постановки артефакта под охрану.

предоставила Анна Капитонова
предоставила Анна Капитонова

Как сообщило 7 октября городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, работы после обнаружения росписи были остановлены. Дом – выявленный объект культурного наследия, и его обитатели уже уведомили о находке комитет по охране памятников.

Глава совета дома Наталия Остапченко рассказала "Фонтанке", что роспись располагается на втором этаже. Более того, на противоположной стене были обнаружены небольшие фрагменты аналогичного декора. Дама предположила, что украсить парадную могли сразу после постройки дома в 1837 году. До революции второй этаж занимал книжный магазин, квартиры обустроили уже после 1917 года.

Для совета дома наиболее желательный вариант – сохранение и консервация сохранившейся росписи. Однако такие работы в смету капремонта заложены не были.


Справка:

Доходный дом А. И. Александровой, трехэтажное здание, фасадом выходящее на Суворовский проспект, в 1837 году построили по проекту архитектора Константина Егорова.

Часть здания, которая выходит на 3-ю Советскую улицу, возвели в 1901-1902 годах по проекту инженера Александра Гулина.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      07.10.2019 14:04

      Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

      Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.
      Glorax Development
      07.10.2019 10:41

      Проекты Glorax Development примут участие в конкурсе «Золотой Трезини»

      Жилые комплексы Golden City и «Английская миля» поборются за победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини».
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      07.10.2019 10:22

      «Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в рассрочку без первого взноса*

      Только в октябре в компании действуют особенные условия на покупку машино-мест в жилых комплексах Setl Group: клиенты могут оформить удобную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом. Кроме того, до конца месяца действует скидка 100 тысяч рублей*.
      ГК «Полис Групп»
      04.10.2019 16:52

      Первые очереди ЖК «Полис на Комендантском» - в высокой стадии готовности

      План по строительству 1 очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) уже выполнен на 88%, 2 корпуса (секции №14-17) – на 85%. Дома возводятся с опережением графика.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      04.10.2019 16:23

      TARMO получил Гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

      Жилой комплекс TARMO компании «ЮИТ Санкт-Петербург» удостоен награды конкурса «Лидер строительного качества - 2019» - Гран-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      Setl Group
      04.10.2019 15:46

      «Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в Приморском районе от 2,8 млн руб.

      Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе №7.3 квартала «Чистое небо», который строится на Комендантском проспекте.
      Setl Group
      04.10.2019 14:03

      Setl Group на три месяца раньше завершил строительство четвертой очереди ЖК «Невские паруса»

      Setl Group на три месяца раньше ввел в эксплуатацию четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В новом доме представлены видовые квартиры, из которых открывается панорама Невы.
      ГК «Эталон»
      04.10.2019 11:31

      ЖК «Эталон на Неве» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

      ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы.
      ПСК
      04.10.2019 11:23

      ГК «ПСК» открыла на Невском офис продаж ЖК «Новый Невский»

      Офис находится рядом со строящимся жилым комплексом бизнес-класса, по адресу Невский проспект, 163б. Здание расположено в трёх минутах от ст. м. «Площадь Александра Невского» и выходит окнами на главную улицу города.
      ГК «КВС»
      04.10.2019 10:27

      В ЖК «Наутилус» началась отделка фасадов

      В жилом комплексе «Наутилус», который ГК «КВС» строит на берегу Матисова канала, начались работы по устройству фасадов. Внешний облик дома воплощен в современном экостиле, где соединены натуральные материалы, элегантный дизайн и высокие теплоизоляционные характеристики.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.10.2019 18:00

      История продолжается на Царскосельских холмах

      В последние годы возрождается интерес к отечественной истории, в частности, дореволюционному периоду. Это проявляется и в научно-культурных изысканиях, и в возвращении исторических названий.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.10.2019 17:42

      Старт продаж первого видового дома «Морская набережная. SeaView» от «Группы ЛСР»

      «Группа ЛСР» представляет осеннюю премьеру в сегменте бизнес-класса – первый видовой дом жилого комплекса «Морская набережная. SeaView», который станет частью масштабного проекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове.