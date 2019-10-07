В Петербурге может появиться улица Ксении Блаженной. Подписи оставили сотни верующих

Прихожане храма святой блаженной Ксении Петербургской на улице Лахтинской хотят сменить название улицы на Ксении Блаженной. Как рассказали «Фонтанке» в церкви 7 октября, сбор подписей стартовал недавно, но уже подписались более 400 человек.

Нынешняя Лахтинская как улица возникла в 1730-х годах на территории строений Копорского гарнизонного полка и первоначально пролегала между нынешними Большим и Малым проспектами Петроградской стороны. С конца XVIII века она называлась Петровой, или Андрея Петрова улицей (по фамилии домовладельца), с начала 1820-х годов более употребительным стал вариант Петровская улица.

Подполковник Андрей Петров, владевший в середине XVIII века домом в начале нынешней Лахтинской улицы (на месте современного торгового центра), был также придворным певчим. После его кончины его жена Ксения (Аксинья) стала юродивой и впоследствии, согласно преданию, творила добрые дела и чудеса, благодаря чему получила известность как Ксения Петербургская (канонизирована в 1988 году).

Современное название Лахтинская получила 16 апреля 1877 года по названию посёлка Лахта близ Санкт-Петербурга, который сейчас включён в территорию города.

Напротив тогда строящейся церкви Ксении Петербургской в августе 2015 года был уничтожен горельеф Мефистофеля. Двое рабочих сколотили с фасада скульптуру, придуманную архитектором Александром Лишневским. Она не восстановлена до сих пор.



