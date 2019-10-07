Большая Конюшенная травит анекдоты: у ДЛТ вторым рядом встала «Тойота» с дипномерами, а рядом – старый «Москвич»

Большая Конюшенная улица, что в самом центре Санкт-Петербурга, продолжает поставлять «новости с полей» на тему неправильной парковки. 7 октября читатели «Фонтанки» заметили там сразу двух нарушителей настолько разных «весовых категорий», что это кажется анекдотом.

«Тойота Камри» последней генерации с красными дипномерами встала вторым рядом ровно напротив входа в ДЛТ. Судя по тому, что водитель остаётся в салоне, в магазин ушёл пассажир.

По данным «Фонтанки», код 533 принадлежит секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Буква D означает, что за рулем находится человек, не имеющий дипломатического статуса. В МПА заявили, что номера автомобиля дипломатические, однако не смогли официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, принадлежит ли им Toyota, сфотографированная у ДЛТ. По информации «Фонтанки», нарушителем оказался работник дипмиссии одной из бывших южных советских республик.





Некоторые службы – экстренные или Спецсвязь, на которую жаловался недавно депутат Госдумы Сергей Боярский, – имеют право в редких случаях парковаться там, где обычным гражданам это запрещено. Это исключение распространяется и на дипслужбы, но далеко не все, отметили в беседе с «Фонтанкой» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Второй нарушитель – водитель старого жёлтого «Москвича». Он встал так же, вторым рядом, у следующего дома по Большой Конюшенной. Его госномер на фотографии не рассмотреть.

Парковка вторым рядом, пожалуй, самое типичное нарушение на Большой Конюшенной улице. Критичным для других участников движения оно становится тогда, когда в оставшуюся «щель» не пролезают автобусы, и за ними стоят все, кто хочет выехать на Невский (например, скорая в пробке, созданной дамой на «Бентли»). В случае с актёром Михаилом Боярским Большая Конюшенная показала себя с другой стороны: «Мерседес» был припаркован ровно на её пересечении с Невским проспектом.