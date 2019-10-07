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Общество
07.10.2019 14:22
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Нейросеть починила «Хару мамбуру». «Ногу свело» зовут на флешмоб под главный музыкальный абсурд 90-х

Главная песня середины 90-х «Хару мамбуру» от московской группы «Ногу Свело!» обрела новую жизнь. В честь 25-летия с момента создания знаменитый мультипликационный видеоклипа 1994 года, исходные материалы по которому были утрачены, восстановила нейросеть. Об этом 7 октября рассказал лидер «Ногу Свело!» Максим Покровский.

«Все вы видели наш анимационный клип «Хару Мамбуру», и много раз мне был задан вопрос: «Почему же такое плохое качество изображения? Это так обидно!» Согласен, обидно. Но давайте не будем забывать, что клип был отрисован вручную 25 лет назад и записан на аналоговом носителе. Он был залит на YouTube 9 лет назад, когда качество там было не очень... Но теперь у нас всех появилась уникальная возможность смотреть наш мультик в качестве Deep HD. И все это благодаря нейронной сети», – написал Покровский в своём Instagram в понедельник.

Песня стала продуктом «полной белиберды и сумасшествия» конца 80-х начала 90-х, рассказал музыкант о создании «Хару Мамбуру» в небольшом документальном фильме.

«Это было время абсурда. И время было реально смутное. Шальной бизнес. Полное смешение всего в один абсурд!», – уточняет автор нетленки.


Максим Покровский признался, что язык песни был подсказан исполнительской манерой Тома Уэйтса, а Хара – это он. «Я его нарисовал своей рукой и он стал обложкой диска Хара Мамбуру (альбом с первой версией известной песни вышел за год до клипа в 1993 году – прим.ред.). После фестиваля «Поколение», где мы стали лауреатами, нам сняли два клипа. Игровой и анимационный. На презентацию клипа в клуб смогли попасть все. И это был реальный, прости Господи, хайп», – рассказал лидер «Ногу Свело!»

Максим Покровский приглашает всех ценителей абсурда принять участие во флешмобе #танцуюхарумамбуру.

«У вас есть шанс попасть в новый видеоклип группы Ногу Свело!, который будет смонтирован на новую версию Хары (новая версия хита с различными вариациями будут изданы в ближайшее время на альбоме «Хару Мамбуру – 25» – прим.ред.). Что вам нужно для этого сделать? Намамбуровать танец и выложить к себе на страницу в VK, FB или Instagram с #танцуюхарумамбуру. Мы это все найдем, отсмотрим, и самые зажигательные танцы включим в наше новое видео», – пишет Покровский.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итак, мы начинаем отмечать 25 лет песни "Хару Мамбуру"! И сегодня у меня для Вас целых 3 потрясающих новости, связанных с этим событием. Прочтите, пожалуйста, до конца. Это важно! Первая новость: Все вы видели наш анимационный клип "Хару Мамбуру" https://www.youtube.com/watch?v=VNKvtA9AkjI&t=17s, и много раз мне был задан вопрос: "Почему же такое плохое качество изображения? Это так обидно!" Согласен, обидно. Но давайте не будем забывать, что клип был отрисован вручную 25 лет назад и записан на аналоговом носителе. Он был залит на YouTube 9 лет назад, когда качество там было не очень... Но теперь, благодаря компании @yandex , у нас всех появилась уникальная возможность смотреть наш мультик в качестве Deep HD. И все это благодаря нейронной сети, которую создали @yandex . Также не могу не вспомнить нашего дорогого друга Влада Лабецкого (RIP) – ведь это именно ему пришла в голову идея обратиться с этой просьбой в @yandex . Теперь вы все сможете увидеть своими глазами и сравнить как это выглядело до обработки нейросетью и после ?? https://yandex.ru/efir?from=morda&win=356&stream_id=4bf25fadde7541d88575555361d3daca Вы откроете для себя очень много потрясающих деталей. Вторая новость: Компания @yandex сделала небольшой, но очень динамичный и эмоциональный документальный фильм о нашей Харе. Смотрите здесь ?? https://yandex.ru/efir?from=morda&win=356&stream_id=40bbc472bde42650a30e1df01b9b26fc (ссылка также в профиле) Третья новость: Мы запускаем уникальный флэшмоб, и у вас есть шанс попасть в новый видеоклип группы Ногу Свело!, который будет смонтирован на новую версию Хары Что вам нужно для этого сделать? Намамбуровать танец и выложить к себе на страницу в VK, FB или Instagram с #танцуюхарумамбуру. Мы это все найдем, отсмотрим, и самые зажигательные танцы включим в наше новое видео. Очень прошу, танцуйте под музыку, чтобы не выбиваться из ритма. А как танцевать, я покажу вам вместе со своими друзьями. Вот наш первый урок. И не забудьте, будут сюрпризы #ногусвело #макспокровский #nogusvelo #maxpokrovskiy #танцуюхарумамбуру

Публикация от Макс Покровский (@max_pokrovskiy)

 

 


Минувшим летом Максим Покровский приобщился не только к творческому абсурду. Музыкант отказался выступать на музыкальном фестивале-спойлере акций протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В интервью «Фонтанке» лидер «Ногу Свело!» тогда рассказал, зачем ему было нужно демонстрировать свою гражданскую позицию впервые с середины 90-х годов  .

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