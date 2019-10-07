Два дня из Свири в Неву: Ладожский мост утром разведут для «Апостола Андрея»

Утром во вторник, 8 октября, в Кировском районе Ленинградской области на 45 минут разведут мост через Неву. Вниз по реке будут пропускать яхту «Апостол Андрей», для которой накануне утром разводили мост через Свирь в Лодейнопольском районе.

Как сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 для прохода яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра разведут Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино, на 40-м километре федеральной автодороги «Кола». Автомобильное движение по трассе на это время будет полностью перекрыто.

Утром 6 октября для пропуска этой же яхты на два часа был разведен мост через реку Свирь на 236-м километре трассы «Кола». Океанская яхта «Апостол Андрей» построена специально для плавания в полярных морях. Она наиболее известна тремя своими кругосветными плаваниями, первое из которых установило сразу три мировых рекорда.



