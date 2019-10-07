Больше учений, новые корабли и истребители. Финляндия увеличивает бюджет на оборону

Финляндия выделит больше денег на укрепление модели всеобщей воинской обязанности и наращивание оборонного потенциала.

Как сообщает 7 октября правительство Финляндии, в утверждённом на 2020 год бюджете предусмотрено увеличение числа военных постов, создание новой модели обучения добровольцев и наращивание количества учений в ближайшие годы. Больше резервистов отправят на переподготовку.

Общая сумма бюджета министерства обороны на 2020 год составит 3,16 млрд евро, что примерно на 20 млн евро (0,6%) больше, чем годом ранее.

Значительная его часть – около 1,17 млрд евро (43%) – будет потрачена на материальное обеспечение армии, включая модернизацию бронетехники.





Кроме того, в ближайшие годы Финляндия обновит флот и истребители: контракт на поставку четырёх корветов уже подписан, поставщик для ВВС пока не определён, однако во время последней встречи с финским президентом Саули Ниинистё глава США Дональд Трамп заявил, что намерен продать Финляндии "большое число" самолётов.

На разрешение военных кризисов в мире в бюджете предусмотрено 60 млн евро, особое внимание будет уделено миссиям в Афганистане, Ливане и Ираке.

Напомним, Финляндия является партнёром НАТО, но не полноправным членом Альянса. Большинство финнов и членов парламента идею вступления в НАТО не поддерживают.