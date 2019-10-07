Союз страховщиков починил приложение для оформления ДТП после массовых жалоб

Приложение Российского союза автостраховщиков «ДТП Европротокол», для самостоятельного оформления автомобильных аварий на месте, после публикации «Фонтанки» о технических проблемах ряда водителей обновилось. Проблема с исчезновением ключевых кнопок устранена, сообщили читатели «Фонтанки» 7 октября.

С 1 октября, сообщая об аварии через «ДТП. Европротокол», можно получать максимальное возмещение по ОСАГО – до 400 тысяч рублей и оформлять европротокол даже в случае разногласий между водителями.

О том, как должно работать приложение в теории и с чем на практике столкнулись водители, можно прочитать здесь.



