Чиновник из МО «Народный» получил символический условный за номинальные работы по благоустройству

Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор муниципальному чиновнику из МО «Народный» (Невский район) Кириллу Соловьеву. Замглавы администрации признан виновным в мошенничестве.

Как сообщает 7 октября объединённая пресс-служба судов города, Соловьёв признал вину, также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учётом сговорчивости чиновник получил 2,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Речь идёт о хищениях в муниципальном округе «Народный». Мошеннические схемы реализовались в сфере благоустройства. По материалам дела, компания «Чистер» не без помощи Соловьёва заключила контракт с муниципальным округом по уборке и содержанию территорий. Стоимость работ составила 9,5 млн рублей. На эти деньги сотрудники фирмы должны были чистить дорожки от листьев и снега, выкидывать мусор из урн, однако 85% работ выполнялись только на бумаге.

По материалам дела более 1 млн 790 тыс. рублей были переведены на банковские счета различных юридических лиц и обналичены.





Кроме того, как было доказано, фигуранты похитили 1 млн рублей за 2017 год по договору субподряда на содержание и обеспечение чистоты зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО «Народный», заключенному между ООО «Чистерра» и ООО «Мосстрой». В необходимости заключения договора «Мосстроем» именно с «Чистеррой» представителя первой убедили Кирилл Соловьев и глава «Чистерры» Константин Попов. Приговор Попову еще не вынесен.