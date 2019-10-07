Происшествия
Чиновник из МО «Народный» получил символический условный за номинальные работы по благоустройству
Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор муниципальному чиновнику из МО «Народный» (Невский район) Кириллу Соловьеву. Замглавы администрации признан виновным в мошенничестве.
Как сообщает 7 октября объединённая пресс-служба судов города, Соловьёв признал вину, также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учётом сговорчивости чиновник получил 2,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Речь идёт о хищениях в муниципальном округе «Народный». Мошеннические схемы реализовались в сфере благоустройства. По материалам дела, компания «Чистер» не без помощи Соловьёва заключила контракт с муниципальным округом по уборке и содержанию территорий. Стоимость работ составила 9,5 млн рублей. На эти деньги сотрудники фирмы должны были чистить дорожки от листьев и снега, выкидывать мусор из урн, однако 85% работ выполнялись только на бумаге.
По материалам дела более 1 млн 790 тыс. рублей были переведены на банковские счета различных юридических лиц и обналичены.
Кроме того, как было доказано, фигуранты похитили 1 млн рублей за 2017 год по договору субподряда на содержание и обеспечение чистоты зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО «Народный», заключенному между ООО «Чистерра» и ООО «Мосстрой». В необходимости заключения договора «Мосстроем» именно с «Чистеррой» представителя первой убедили Кирилл Соловьев и глава «Чистерры» Константин Попов. Приговор Попову еще не вынесен.