«Как сговорились»: петербургские мосты «украшают» ДТП

Мосты и путепроводы в Санкт-Петербурге 7 октября собирают ДТП. После того, как ночью с путепровода на Красносельском шоссе в Скачках чуть не вылетел тягач, а утром на путепроводе на Суздальском шоссе столкнулись сразу трое, события переместились в центр города.

На Большеохтинском мосту «догонялки»: такси врезалось в легковой «Форд».

На съезде с моста Александра Невского водители «КИА Соренто», «Форда Куги» и «Хёндэ Соляриса», по словам очевидца из «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», «пытались изобразить ромашку».





«А на Володарском мосту тем временем «змейка», как сговорились», – пишет в комментариях Андрей.