Тяжелый понедельник на «Нарве»: две аварии с пострадавшими произошли недалеко друг от друга за два часа

Утро 7 октября на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти наглядно показало, что понедельник – день тяжелый. За два часа на 12 километрах произошли две аварии с пострадавшими. Одна практически повторила субботнее ДТП на «Коле», к счастью, с менее серьезными последствиями.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 5 часов утра на 77-м километре федеральной автодороги «Нарва» 22-летний парень на легковом автомобиле Volkswagen въехал в стоявший на обочине Renault Fluence, за рулем которого был мужчина 38 лет.

В результате аварии пострадали пассажиры обеих легковушек: молодые люди 22-х лет, ехавшие в «Фольксвагене», и 64-летняя женщина из «Рено» получили травмы средней степени тяжести.





Спустя два часа на 89-м километре «Нарвы» микроавтобус с пассажирами улетел в кювет, врезался в деревья и опрокинулся. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОР ДПС №2 ГИБДД, жители Нижнего Новгорода возвращались домой из Эстонии. Со слов очевидцев, водитель Volkswagen Caravelle уснул за рулем. Дорога в момент ДТП была сухая.

По уточненной информации ГИБДД, после аварии троих пассажиров «Фольксвагена» – мужчин в возрасте 31 года и 28 лет и 29-летнюю женщину – госпитализировали с травмами средней степени тяжести, остальным, включая водителя, оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.