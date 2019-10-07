«Под «закрытие» сезона, чтобы краска к весне слезла». На Большом проспекте В.О. появилась велодорожка

В ночь на 7 октября на Большом проспекте Васильевского острова появилась велодорожка. Для её обустройства потребовались лишь сутки. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Максим.

«Появилась за одну ночь. Самое время – под «закрытие» сезона, чтобы краска к весне слезла, а автомобилисты мучились всю зиму в поисках парковочного места. Всё для людей», – поделился своими соображениями Максим.

Как объяснили «Фонтанке» в городском центре управления парковками (ГЦУП), который отвечает за велодорожки, организовать выделенную полосу для любителей крутить педали в более подходящее для этого время года помешало отсутствие бизнеса, который оказался бы готов взяться за это.





«Изначально аукцион на обустройство велополосы был объявлен 26 июня и должен был состояться 12 июля. Однако в связи с отсутствием участников аукцион был признан несостоявшимся. Повторно конкурсная процедура была внесена в план-график 23 августа, объявлена 6 сентября, и 30 сентября был заключен госконтракт», – рассказали в городском центре управления парковками.

Как следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, соглашение на создание велополос было заключено с компанией «Роуд Лайф». За 5,2 млн рублей фирма должна обустроить велодорожки по обеим сторонам Большого проспекта В.О. от 1-й линии В.О. до Наличной улицы. Дедлайн — 30 октября 2019 года.

Напомним, что с 5 октября 2019 года запрещена парковка транспортных средств по четной и нечетной сторонам Большого пр. В.О. на участках от 7-й линии до 22-й линии В.О. и от 25-й линии В.О. до Детской улицы. Напомним, что на данный момент в Петербурге организованно 27 веломаршрутов, общей протяженностью 107 км. Если все пойдет по плану городских властей, то к концу 2019 года это количество увеличится до 32 маршрутов общей протяженностью почти 140 км.