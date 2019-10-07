Глава МИД Украины заявил о срыве начала разведения сил в Петровском и Золотом 7 октября

Вооруженные силы Украины не начнут отвод в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела там. Об этом 7 октября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов", – отметил Пристайко.

Разведение сил в зоне конфликта в Донбассе называют необходимым условием новой встречи "нормандской четверки", проведение которой в ближайшие недели назвали возможным практически все её участники, канцлер ФРГ, а также президенты России, Украины и Франции.



