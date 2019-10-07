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Общество
07.10.2019 13:13
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«Кому они нужны, эти пушки?» Орудия в Кронштадте нашлись, интрига осталась

Пока полицейские мучаются, как грузить найденные на пустыре Кронштадта старинные орудия, «Фонтанка» подсчитала рентабельность кражи. Выходит – одни пустые хлопоты. Осведомителю отдельное мерси.

«Кому они нужны, эти пушки?» Орудия в Кронштадте нашлись, интрига осталась

Уголовный розыск Кронштадта не вдруг узнал точное место, где на промзоне лежат украденные год назад три пушки XIX века. Пусть заявка о случайной находке и зарегистрирована в дежурной части, но, насколько известно нашему изданию, за прошедший год оперативники поняли, кто был в курсе той операции на Северном форте №6. 

коллаж/Архитектурный сайт Санкт-Петербурга/Станислав Воробьев

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Другое дело, что полицейские раздобыли улики, но косвенные, что не дают оснований для процессуальных действий. К тому же, как уже сообщила «Фонтанка», уголовное дело возбуждено по наилегчайшей части статьи УК – «Кража». Она же сопоставима с квалификацией обыкновенного карманника. Это произошло, так как ЮНЕСКО признало орудия памятником, а оценить артефакты в Петербурге не могут.

Видео: Читатель «Фонтанки»


Судя по всему, оперативники пошли редким путем переговоров. Кстати, при потерях на рынке живописи этот алгоритм известен и применим в международной практике. Сотрудники договорились с тем, кто связан с похитителями. Не исключено, что это был их осведомитель. Как правило, ультиматумы или условия при таких тайных дискуссиях следующие: одни – отдают, вторые не принимают меры для нанесения ударов по смежным бизнесам контрагентов.  

Все же «Фонтанке» непонятно, даже не кому, а зачем все это надо было организовывать. Мы включили формальную логику.   

Известно, что семь из восьми стволов были сброшены в воду у Морской северной батареи №6. Четыре, как мы помним, были там же и обнаружены в прошлом ноябре, а три непонятным людям удалось волшебным образом вывезти. В попытке учесть экономику процесса, «Фонтанка» обратилась к водолазным компаниям.

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Стартовая реакция на поставленную задачу: «А это законно? Разрешение, документы есть?». Разобравшись с условностями, приступили к расчетам. В первой фирме считали для журналистов, поэтому смета получилась приблизительной: 15 тысяч за подъем одной пушки без учета транспортировки на берег. Если с доставкой и на катере водолазов, умножаем на два. То есть цена за вывоз всех семи — немногим превышает 200 тысяч рублей.

«Если все официально, мы бы выставили счет, приехали. Их еще найти нужно, эти пушки, бывает, что зона поиска очень обширна. Подняли бы куполами подъемными, максимально высоко, накачали купола под водой, пушки бы всплыли, и на катере отвезли бы в нужное место. Подъемный купол — это что-то вроде плота или парашюта, обычно суда при их помощи поднимают. При этом купола будут над водой, а сами пушки останутся внизу. Транспортировать в таком положении сложно и долго, в идеале бы какой-то манипулятор иметь на каком-то плавучем судне, чтобы поднять и увезти», – согласился пофантазировать специалист.

В разговоре с другой водолазной компанией представились сотрудником Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУПИК). Здесь предложили плясать не от веса и количества, а цены за водолазную смену и аренду катера. 60 тысяч рублей — стандартный тариф за 8 часов подводных работ — и 150-200 тысяч за 12 часов транспорта. То есть все те же 200 тысяч (плюс-минус), и то, если повезет сразу обнаружить орудия в иле.


«Сначала должны быть поисковые работы, 60 тысяч аренда водолазной станции. При таком весе нужно нанимать большой корабль с лебедкой. Сама транспортировка — не такая большая сумма, оплатить стоимость солярки придется. Все зависит от того, сколько времени рабочего потребуется», – обрисовали перспективу корреспонденту.

«Фонтанка» обращает внимание на нюанс — подводный мир тесен, по общим характеристикам водолазы догадались, о каких пушках идет речь, и предложили нам скидку. Историческое наследие они готовы вернуть на берег по цене металлолома. Четыре ствола общим весом 18 тонн все еще лежат на дне залива, при стоимости 10 тысяч рублей за тысячу килограммов поднять пушки обойдется в 180 тысяч. Редакция «Фонтанки» поделится с АУПИК телефоном отзывчивых водолазов.

К приведенному нами алгоритму еще плюсуем погрузку пушек на берегу Кронштадта и их транспортирование в то место, где их нашли. Кстати, выгружать три пушки по 4,5 тонны каждая тоже вручную не получится.  

Специалист по антикварному оружию Александр Баландин не увидел в украденных пушках редкого и сколь-либо ценного. По его словам, рынок оружия, особенно пушечного, весьма узок в России, а коллекционеры предпочитают предметы с историей, причем понятной и документально подтвержденной. Не особо жаждут русского оружия и в Швеции, там ценят прежде всего национального производителя, причем в хорошем состоянии. Если только там не нашелся какой-нибудь амбициозный коллекционер. 

«Фонтанка» даже нашла эксперта в мире контрабандистов. Прямо объяснив ему задачу, спросила, как бы он с его опытом вывез раритеты через кордон.

– Еще не такое перетаскивали, – ухмыльнулся собеседник.   

Те пушки, что служили оградой Северному форту, были отлиты в середине XIX века, а во время военной реформы массово списывались, уходили на переплавку или были задействованы при защите зданий от ударов колесами кареты. В центре Петербурга любой наблюдательный может до сих пор заметить отбойники. По оценке Баландина, стоимость такой пушки можно рассчитать по формуле: цена металлолома плюс 20 процентов. То есть немногим больше 50 тысяч за штуку. 

«А если цена невысокая, то заниматься предметом, который весит под тонну… – рассуждает о целесообразности антиквар Баландин. – Проще украсть какой-нибудь кортик редкий. Риски такие же — потому что это кража, стоимость такая же, а возни кратно меньше».

Наконец, 10 тысяч рублей за тонну чугуна — честная цена на рынке лома черных металлов. Семь стволов по 4,5 тонны равно 315 тысяч рублей. Даже плюс 20 процентов не доведут цифру и до 400. Если вычесть расходы на транспортировку, выгода в пределах сотни кажется сомнительной с учетом трудозатрат и опасности. Риски могут быть оправданы, только если техника своя и в твоем распоряжении бесплатные водолазы и катер. Ну и рабочая спецодежда у случайных свидетелей не вызовет подозрений в легальности манипуляций.

Исходя из вышеизложенного, логика нашлась, а здравый смысл остался за скобками. 

Юлия Никитина, Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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