Грета Тунберг переписала статус в Twitter, где объявила о своей болезни

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в соцсети, который был изменен после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

7 октября в статусе аккаунта шведской школьницы в Твиттере размещено следующее выражение: "16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера" (общее нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий – прим.ред.). Ранее статус Тунберг был таким: "Добрая, но плохо информированная девочка". Его связывают с реакцией на выступление Владимира Путина, который на прошлой неделе заявил о том, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

До всей этой истории Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.



