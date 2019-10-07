Грета Тунберг переписала статус в Twitter, где объявила о своей болезни
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в соцсети, который был изменен после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
7 октября в статусе аккаунта шведской школьницы в Твиттере размещено следующее выражение: "16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера" (общее нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий – прим.ред.). Ранее статус Тунберг был таким: "Добрая, но плохо информированная девочка". Его связывают с реакцией на выступление Владимира Путина, который на прошлой неделе заявил о том, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
До всей этой истории Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.
Справка:
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.