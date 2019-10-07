Тайный Советник
«Ваш тайный советник»: Зимняя война.
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Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят о Советско-финляндской войне: Экипировка красной армии, просчеты советского командования, финские «кукушки» и лафитник Маннергейма.
Слушайте подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» – и о том, что по разным причинам не вошло в номер.
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