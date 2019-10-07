«Ваш тайный советник»: Зимняя война.

Только в октябре в компании действуют особенные условия на покупку машино-мест в жилых комплексах Setl Group: клиенты могут оформить удобную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом. Кроме того, до конца месяца действует скидка 100 тысяч рублей*.