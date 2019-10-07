Девять магазинов в Приморском районе за вечер «обогатили» поддельными двухтысячными. В числе самых невнимательных — продавцы пива

Приморский суд Петербурга не оценил тяжких трудов фальшивомонетчика: обладателю липовых денег пришлось за день обойти девять магазинов, чтобы наводнить их подделками. Жертве неуёмного шопинга дали четыре года условно.

Как сообщает 7 октября объединённая пресс-служба судов горда, на скамье подсудимых оказался Кирилл Митрофанов, обладатель распечатанных на цветном принтере денег. Где он взял их, суд не знает, зато подробно осведомлён о подробностях одного дня, когда фальшивки были пущены в ход. 22 июня 2019 года мужчина обошел девять торговых точек в районе Комендантского, где расплатился за покупки поддельными 2000-рублёвыми банкнотами. Обладателями липы стали «Гостпиво», «Лит.Ра» и мелкие продуктовые магазины шаговой доступности.

Продавцы пива засекли подделку и забили тревогу в тот же день. Позже по цепочке установили и других.

Митрофанов получил 4 года условно. Назвать произошедшее случайностью вряд ли возможно: 26 августа он получил приговор за то же в 9 Василеостровском суде. Там было 5 эпизодов и 3 года условно.



