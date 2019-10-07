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Общество
07.10.2019 12:21
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Зрелищ без трат на хлеб русской провинции подкинет «Цифровая экономика». Развлекательные каналы в свободном доступе идут в регионы

Смотреть бесплатно развлекательные каналы смогут не только крупные города России, но и вся остальная страна. Соответствующую субсидию «младшие братья» Первого канала, «России 24», НТВ и других федеральных каналов могут получить уже в 2019 году, сообщает в понедельник, 7 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников и руководителей крупных медиахолдингов.

Доступ россиян в глубинке к развлекательному ТВ оплатит государство. Минфин нашёл необходимые средства в программе «Цифровая экономика», внутри так называемого «второго мультиплекса». Это один из двух пакетов частот, по которому государственный оператор РТРС передает цифровой сигнал.

Цифровое телевещание работает в России с 2018 года, когда в первый пакет, который финансировало и софинансирует государство, попали Первый, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, Пятый канал, ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ». Все кабельные и спутниковые операторы распространяют эти «обязательные общедоступные каналы» на безвозмездной основе.

Второй мультиплекс достался развлекательным каналам. Но платить за доступ к зрителю они должны были самостоятельно. В этом пакете СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Бизнес должен был платить за доступ к аудитории, но «процесс затянулся» из-за проблем с законодательством.


В начале октября Минкомсвязи подготовило поправки в закон «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы должны считаться «обязательными общедоступными». В случае принятия поправок число обязательных общедоступных каналов вырастет вдвое. Видеть изнанку жизни звёзд шоу-бизнеса, сводки об успехах российской армии и оборонки, а также последние подробности из мира Церкви, впредь сможет бесплатно житель любого населенного пункта РФ.

 

 

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