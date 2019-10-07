Первый пошел. В Ставрополье оштрафован неосторожный курильщик-поджигатель

Штраф за курение, которое закончилось пожаром на балконе, выписали жителю города Изобильный Ставропольского края. Он стал первой жертвой нововведений в требованиях пожарной безопасности.

О выписанном штрафе журналистам рассказал официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев. По его словам, которые 7 октября цитирует РИА Новости, мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Сам пожар, как писала «Фонтанка», произошел 3 октября. Площадь пожара не превысила 0, 5 кв. м, пострадавших нет.

В конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изначально, по комментарию МЧС, под открытый огонь попадало и само по себе курение на балконе. Но, после широкого резонанса, ведомство изменило угол зрения до пожара, вызванного курением.

Изменения вступили в силу с 1 октября.



