В Кронштадте нашли царские пушки, украденные с Северного форта год назад

"Фонтанка.ру"

Следователь осматривает три орудия XIX века, обнаруженные на заброшенной промзоне Кронштадта. Артефакты исчезли в 2018 году с ограды Северного форта №6. «Фонтанка» вспомнила о наследии ЮНЕСКО, которое есть, и квалификации кражи.

По информации «Фонтанки», около 12 часов 7 октября на промзону Кронштадта прибыли полицейские и начали осмотр обнаруженных трех старинный орудий. Как известно нашему изданию, один из жителей Кронштадта позвонил в дежурную часть и сообщил о находке.

«Фонтанке» известно точное место обнаружения пушек:





О набеге на Северный форт №6 стало известно в октябре 2018 года. Петербуржец Ларион Топчий обратил внимание, что разграблена тыловая ограда. В качестве опорных столбов использовались стволы чугунных пушек XIX века. Восемь из них выворотили из бетонного фундамента. Одна осталась лежать на месте, семь пропали. Через пару недель часть похищенного водолазы обнаружили у подножия Морской северной батареи №6.

Уголовное дело было возбуждено по первой части статьи «Кража». То есть по самой легкой части, начинающейся с ущерба в две с половиной тысячи рублей. В принципе, эта норма, как правило, применяется к задержанным карманным ворам.

Преступление не стало событием года, но выявило неловкое: тем летом форт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, остался без охраны, а сами пушки не стоят на балансе регионального АУИПИК, поэтому их стоимость можно рассчитать только с помощью прайса на лом черных металлов. Так, по ценам 2018 года за все семь пушек можно было выручить не больше 500 тысяч рублей.

После на острове появилась охрана. «Фонтанка» описывала быт и ноябрьское одиночество сторожа Александра.

Заметим, что четыре ствола, весом до 4,5 тонн каждый, до сих лежат на дне Финского залива.

В ближайшее время «Фонтанка» расскажет о скрытом сюжете. Журналисты нашего издания рассчитают рентабельность трудоемкой операции при доставке пушек по воде к нужному месту. Таким образом мы предположим, кому все это было выгодно. Тем более что «Фонтанка» в курсе о том, что звонок о находке случайного прохожего был не случайным.