Аккаунт чужой, наркотик свой. ГИБДД находит запрещённые вещества в каршерингах

Как минимум дважды с начала октября сотрудники петербургской Госавтоинспекции нашли наркотики в каршеринговых машинах. У водителя с чужим аккаунтом был небольшой свёрток, а у гостей города из других регионов России – целый кейс.

Как сообщает 7 октября отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне около 1:30 на Московском проспекте, 202, инспекторы ОБ ДПС №1 остановили каршеринговый «КИА Рио». За рулем находился 29-летний житель Ульяновска, его пассажир – 30-летний житель Ростовской области. У обоих молодых людей наблюдались признаки опьянения, схожие с наркотическим, и в итоге сотрудники ГИБДД направили их на медицинское освидетельствование. Кроме того, в 51 отделе полиции Московского района у 30-летнего мужчины в ходе личного досмотра обнаружили бутылочку с прозрачной жидкостью и свёрток с порошкообразным веществом – как выяснилось, часть его была наркотиком.

В автомобиле нашли больше. Между передними и задними пассажирскими сиденьями находился чёрный пластиковый кейс, а в нём весы, семь свёртков, три пакетика с порошкообразным веществом белого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), в отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.





Второй случай имел место 2 октября, около 11 часов, в Пушкине на пересечении Железнодорожной улицы и Московского шоссе. Сотрудники пушкинского ОГИБДД остановили каршеринговую «Шкоду». Управлял ею 25-летний житель Ленинградский области, ранее судимый, по аккаунту, принадлежащему другому лицу. Водительского удостоверения он при себе не имел.

На приборной панели инспекторы ДПС заметили замотанный свёрток, в котором находились 0,5 грамма наркотического препарата. На следующий день по данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 и по части 1 статьи 228 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и незаконное хранение наркотических средств).

Напомним, активно проверять аккаунты у пользователей каршеринга сотрудники ГИБДД начали несколько месяцев назад, после серии резонансных ДТП с арендованным машинами.