Каждому сотруднику Росгвардии - по нагрудному знаку для идентификации. Есть образец

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован образец нагрудного знака для лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии. Вопрос идентификации возник во время московских митингов.

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Описание и образец содержатся в проекте приказа главы Росгвардии Виктора Золотова: «Нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 х 60 мм и состоит из трех частей: основания, накладки в виде геральдического знака – эмблемы войск национальной гвардии Российской Федерации и накладки с кодом знака».

На знаке указан код, который представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр — нижнего. Шрифт кода нагрудного знака вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета. На оборотной стороне располагается крепление-заколка, комбинированная с откидным креплением для пуговицы.

В пояснительной записке говорится об «идентификации военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов».





Финансирование возьмет на себя федеральный бюджет в рамках ассигнований на содержание Росгвардии.

Напомним, в конце августа сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который предписывает сотрудникам полиции и Росгвардии в обязательном порядке размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера при службе в общественных местах. Введенный ранее для полиции нагрудный знак автора законопроекта не устраивает, так как блестящая поверхность и мелкий шрифт не позволяли прочесть номер иначе как с близкого расстояния и с определенного угла. Для сотрудников Росгвардии таких опознавательных знаков и вовсе не предполагалось.