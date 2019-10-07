Помощник фон Мессинг отделался условным сроком за вывод за рубеж более миллиарда рублей

Смольнинский суд Петербурга вынес приговор «левой руке» бизнес-леди фон Мессинг Александру Булатову. Его признали виновным в выводе за рубеж более миллиарда рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 7 октября, Булатову дали 5 лет условного лишения свободы с четырёхлетним испытательным сроком. Мужчина свою вину признал лишь частично, отметив, что его могли использовать как не смыслящего в экономике.

Булатова арестовали в мае 2017 года. Как ранее писала «Фонтанка», по некоторым данным, коммерсант являлся «левой рукой» Элизабет фон Мессинг, в отношении которой в Петербурге расследуется дело о незаконном выводе за рубеж миллиарда евро.

Суд установил, что Булатов с 30 июня 2013 по 16 мая 2014 года был гендиректором фирмы, которая заключила сделку с подконтрольной компанией-нерезидентом на поставку товара – дисков с дорогостоящим программным обеспечением. Контракт был оплачен, но фактического его исполнения не произошло. Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ превысил 1 млрд 130 млн рублей.

«Булатов вину признал частично и сообщил суду, что при помощи хорошего друга прошел собеседование у матери последнего и был трудоустроен в офис Е. Н. фон Мессинг. Полагал, что привлек внимание фон Мессинг по той причине, что не имел никакого специального образования, ничего не понимая в бизнесе, экономике и мог быть использован ею, как человеком, обладающим незаурядными способностями, вслепую, с внушением идей, легко выдавая желаемое за действительное», – сообщает пресс-служба.



