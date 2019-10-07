ГИБДД: После полета в кювет микроавтобуса с туристами на «Нарве» помощь оказали троим

Стали известны подробности о пострадавших в аварии с микроавтобусом на трассе «Нарва». По информации Госавтоинспекции, медицинская помощь потребовалась троим пассажирам.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7 часов утра на 89-м километре федеральной трассы «Нарва» в Волосовском районе области частный микроавтобус Volkswagen Caravelle под управлением 26-летнего мужчины по невыясненным обстоятельствам съехал в левый по ходу движения кювет. После этого автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

В результате аварии троим пассажирам «Фольксвагена» оказали разовую медицинскую помощь на месте, после чего в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Сообщалось, что частный микроавтобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.

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