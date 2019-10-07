СМИ: Платежные системы хотят обойти запрет на анонимное использование электронных кошельков

Крупный российский платежный сервис Qiwi и ассоциация «Финтех» обратились к Центробанку с предложением по отмене запрета Росфинмониторинга на пополнение электронных кошельков без указания личных данных.

Участники обращения считают целесообразным отправить ограничения для электронных кошельков под действие так называемой «регуляторной гильотины», о введение в действие которой стало известно в сентябре. Об этом 7 ноября сообщает РБК.

В данный момент лимит на пополнение наличными электронных кошельков установлен на отметке в 15 тысяч рублей, которые можно внести анонимно. Со следующего года в силу вступят поправки Росфинмониторинга, направленные на борьбу с финансированием терроризма и незаконных публичных мероприятий. После этого класть деньги через терминал или в офисах операторов сотовой связи станет невозможно без идентификации личности. Авторы нововведений предлагают людям использовать банковские карты или предъявлять удостоверение личности для проведения операций в системах «Яндекс.Деньги», «QIWI кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других.

Участники рынка холодно встретили поправки, подчеркнув, что действия властей затронут подростков и людей без паспорта или банковского счета. В направленном в ЦБ документе ассоциация «Финтех» и Qiwi предлагают несколько послаблений. В частности, они настаивают на возможности анонимных операций до 5 тысяч рублей при использовании кошелька, открытого в кредитной организации. Среди предложений также есть отмена «процедуры упрощенной идентификации пользователей для переводов между физическими лицами». Это, по мнению «Финтеха» и Qiwi, позволит избежать оттока клиентов и возврата к расчетам с наличными. Кроме того, предлагается изменить лимиты. «Сейчас пользователи электронных кошельков, которые прошли процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 тысяч рублей, а также совершать в месяц операции на сумму, не превышающую 200 тысяч рублей Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал», – говорится в направленном в Центробанк документе.



