В детсаду на Обводном дизентерия одолела малышей. Одну из воспитанниц инфекция довела до реанимации

Вспышка дизентерии стала причиной карантина в детском саду №145 Адмиралтейского района Петербурга. Инфекция начала распространяться в младшей группе и скосила нескольких трёхлеток.

Об этом «Фонтанке» сообщила 7 октября одна из мам. По её словам, дочка почувствовала себя плохо 25 сентября. Началось всё с температуры, рвоты и поноса, а закончилось реанимацией, где ребёнок провёл три дня. Сейчас состояние малышки улучшилось, но она всё ещё находится в стационаре. Врачи поставили ей диагноз «дизентерия». По словам женщины, после этого в группе ввели карантин. Родители насчитали около десятка заболевших.

Руководство детского сада №145 на набережной Обводного канала подтвердило дизентерию в младшей группе. Заведующая Светлана Феклистова рассказала нашему корреспонденту, что документально болезнь подтверждена у 6 малышей. Группу закрывали на карантин с 27 сентября по 4 октября. С понедельника всё работает в обычном режиме.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит проверку. «Фонтанка» отправила в ведомство официальный запрос.



