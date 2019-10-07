Срок оформления финской визы сократился до двух недель
Визовый отдел Генконсульства Финляндии, обработав большое количество августовских заявлений, вновь вернулся к привычным двухнедельным срокам рассмотрения.
По данным дипмиссии, финскую визу сейчас можно сделать за две недели. Так, если обратиться за шенгеном 7 октября, то паспорт с готовым пропуском в Европу выдадут 23 октября. При подаче документов 11 октября забрать визу можно будет 15 октября.
Напомним, с 1 сентября, помимо заявления, нужно предоставить документы, подтверждающие цель поездки и финансовую состоятельность туриста. В августе, перед вступлением в силу новых требований, заявления на финский шенген подали 100 тысяч человек, из-за чего сроки рассмотрения растянулись более чем на месяц. На здании Генконсульства даже появилось ироничное граффити с изображением очереди за визами.
Ранее также сообщалось, что турпоток в Финляндию за год вырос, особенно активно россияне стали ездить в Лаппеенранту.
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