Президент Турции сообщил о начале вывода войск США из Сирии

Начался процесс вывода американских войск из ближневосточного региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, после его сегодняшнего телефонного разговора с Трампом начался вывод войск США из региона, сообщает агентство Анадолу.





7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.

В ходе беседы турецкий лидер заявил, что формирование зоны безопасности на севере Сирии необходимо для устранения террористической угрозы, исходящей от PKK-YPG, а также для создания условий, которые обеспечат возвращение на родину сирийских беженцев.

До сведения президента США была доведена обеспокоенность турецкой стороны в связи с тем, что должностные лица военных ведомств и сил безопасности США не выполняют требования достигнутого между двумя странами соглашения по безопасной зоне.

В ходе телефонного разговора Эрдогана и Трампа было подчеркнуто, что Турция полна решимости продолжать борьбу против запрещенной в РФ и многих странах мира террористической организации ИГ в Сирии и предпримет все необходимые усилия, чтобы впредь в регионе не возникало подобных проблем.

Как сообщается, главы государств договорились провести в ноябре встречу в столице США, Вашингтоне.