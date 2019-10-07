В десятку самых перегруженных туристами городов не вошли самые посещаемые. Российских там тоже нет

Топ-20 самых перегруженных туристами направлений, исходя из площади локаций и ежедневного количества туристов, составили эксперты исследовательской компании Columbus Direct. Его 7 октября приводит Ассоциация туроператоров России.

Эксперты отмечают, что общая посещаемость туристических локаций не в полной мере отражает подлинную картину загруженности этих направлений. Так Бангкок, который несколько лет подряд возглавляет список самых посещаемых городов в мире, в пересчете на туристическую плотность за пределами первой десятки рейтинга по количеству туристов на каждую квадратную милю (1 кв. миля = 2,59 кв. км).

Самым загруженным направлением мира в 2018 году стал остров Пхукет в Таиланде. При 9,29 млн посетителей в год (в среднем это 25 452 посетителя в день) этот тайский курорт имеет наибольшее количество посетителей, чем любая другая туристическая локация мира. Показатель плотности туристов здесь таков: 5 090 туристов на одну квадратную милю.

На втором месте Пальма-де-Майорка в Испании (2918 туристов на 1 кв. милю), на третьем – Паттайя (2762), четвертый – Париж (1174), а замыкает пятерку Барселона (605).





В двадцатку вошли Милан (344), Осака (268), Сингапур (127), Нью-Йорк (119). с большим отставанием от них Бангкок (91), Лондон (89), Мекка (50) и даже Анталья (47) и Стамбул (14).

Вклад в «загрузку», как отмечают исследователи, приложили и российские туристы. Наверное, таким образом они пытались смягчить «пилюлю» того, что за пределами рейтинга оказались российские города.