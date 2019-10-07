Путин постоянен в отдыхе — сибирская тайга оказала Тувой

Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге, передает РИА Новости.

По его словам, на фото и видео запечатлена Тува. «Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — написал Шолюан Кара-оол.

Напомним, ранее 7 октября сообщалось о том, что 67-й день рождения президент России Владимир Путин встретил в сибирской тайге. Вместе с министром обороны он поднялся почти на 2000 метров, собирал грибы и ягоды. Об этом свидетельствуют несколько обнародованных видеороликов. На них он катается на вездеходе, забирается на верх горы, затем уже внизу сидит за походным столиком, где стоят несколько термосов, собирает грибы, один из которых с шишкой сверху демонстрирует оператору, и ягоды. На память о дне в тайге Шойгу топориком выкапывает куст брусники.

Год назад день рождения Владимир Путин также встретил на природе. Он отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике в компании Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.



