В России могут запретить вейпы. Но не скоро

Представитель Минздрава допустил, что в России могут запретить вейпы, но не раньше чем через 2-3 года. Об этом пишет РИА Новости 7 октября.

«Я думаю, что в отдаленной перспективе – да (возможно). Но отдаленная перспектива – это 2-3 года», – сказал журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Он уточнил, что для запрета необходимы доказательства того, что причиной смерти в США действительно были вейпы.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило 1 тысячу, 18 человек умерли.



