Россиянам из списка экстремистов разрешат снимать со счетов величину прожиточного минимума. Правозащитники: это ухудшит жизнь многим «неблагонадежным»

Фигурантам перечня террористов и экстремистов изменят правила блокировки счетов. Чиновники решили сделать им послабления, которые на деле усложнят многим жизнь.

В России, напомним, есть «Перечень террористов и экстремистов», в который попадают не только те, чья вина доказана, но и только проходящие по уголовному делу. Всего их в стране около девяти тысяч человек. Счета и карты участников списка заблокированы, в месяц они имеют право снимать не более 10 000 рублей из полученной зарплаты.

Как сообщает 7 октября «Коммерсантъ», Росфинмониторинг предложил перейти от фиксированной суммы к величине регионального прожиточного минимума. Об изменениях рассказали в администрации президента РФ. В сентябре в Кремль обратился главный редактор портала Roem.ru Юрий Синодов, он предложил повысить денежный лимит, доступный фигурантам списка Росфинмониторинга, — с связи с постепенной девальвацией рубля.

В начале октября журналист получил ответ, где чиновники написали ему: изменения будут. Но к лучшему ли, большой вопрос: если в Москве установленный минимум – больше 17 тысяч, то во многих регионах центральной России – даже меньше 10 тысяч. В Петербурге среднее значение ПМ — чуть более 11 тысяч рублей.





По мнению правозащитников, поправка стала всего лишь «косметическим изменением изначально не конституционного закона».

В июне текущего года пресса сообщала о том, что анархистка из Карелии Екатерина Муранова попала в список террористов и экстремистов, после чего все ее счета оказались заморожены. У женщины нет денег не только на жизнь, но и на оплату лекарств для больного астмой ребенка.

В июле в перечень попала псковский журналист Светлана Прокопьева. В эфире «Эха Москвы в Пскове» она анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Ее обвинили в оправдании терроризма.