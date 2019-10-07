Проекты Glorax Development примут участие в конкурсе «Золотой Трезини»

Glorax Development

Жилые комплексы Golden City и «Английская миля» поборются за победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини».

Golden City участвует в номинации «Лучший проект жилого комплекса бизнес-класса», а «Английская миля» заявлена в двух категориях: II очередь номинирована как «Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса», а III очередь — «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса».

Жюри конкурса объединяет представителей деловых кругов и известных петербуржцев, причастных к миру искусства. «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Санкт-Петербурга, уроженца Швейцарии, по проектам которого были построены Петропавловский собор, Летний дворец Петра I, Гостиный двор, здание Двенадцати коллегий. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства Швейцарии в Санкт-Петербурге и Комитета по градостроительству и архитектуре, а почётным председателем жюри является Генеральный консул Роджер М. Кулль.

Проект Golden City предполагает возведение на первой береговой линии Финского залива шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Предусмотрено также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Сейчас компания Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м.

Glorax Development

Среди преимуществ Golden City – авторская архитектура, закрытые дворы с ландшафтным дизайном, собственный подземный паркинг, элегантная отделка холлов, продуманные планировки и уникальные видовые характеристики. Квартирография жилого комплекса включает несколько десятков планировочных решений. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление.

«Английская миля» реализуется на Петергофском шоссе, в окружении крупных зеленых зон, недалеко от Финского залива. Первые две очереди жилого комплекса уже заселены, сдан в эксплуатацию детский сад. В настоящее время ведется строительство третьей очереди и еще одного дошкольного учреждения, запланировано также возведение школы. Всего в рамках проекта будет возведено порядка 220 000 кв. м недвижимости комфорт-класса, на первых этажах домов разместятся магазины, кафе, студии красоты, салоны цветов и другие предприятия сервиса и услуг. Среди преимуществ жилого комплекса – авторская архитектура, небольшая этажность домов, благоустроенный двор в английском стиле, подземный паркинг, эргономичные планировки и близость нескольких парков и Финского залива.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents