Никита Белых пообещал выплатить государству долг за тысячу лет

Экс-губернатор Кировской области, который в данный момент отбывает наказание в 8 лет лишения свободы, подсчитал, что для выплаты долга ему придется работать библиотекарем в колонии «ровно тысячу лет».

«Арестовано [мое] имущество. По моим оценкам, то имущество, которое будет реализовываться, позволит получить порядка 5–7 миллионов рублей. И все. После этого этот долг [в 48,2 миллиона рублей] будет висеть на мне, пока я его каким-то образом не верну <...> Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет», – цитирует 7 октября бывшего главу Вятки РБК.

Белых напомнил, что сейчас его зарплата составляет 4,8 тысячи рублей, из которых часть идет на оплату долга. По его словам, на торги уже выставлены автомобиль и личные вещи. Кроме того, у экс-губернатора остается квартира в Перми.

Ранее на аукцион, действительно, были выставлены часы, черный седан и даже псалтырь 1779 года, принадлежавшие отбывающему наказание политику.



