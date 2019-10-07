В Татарстане женщина после ссоры с мужем порезала детей и себя. Один ребёнок погиб

Жительница города Набережные Челны решила отмстить мужу за измену, она взяла нож и отправилась в детскую. Как пишут местные СМИ, фото порезов, которые она нанесла детям, она отправила мужчине.

Как сообщает 7 октября Следственный комитет, трагедия произошла накануне ночью. 32-летняя челнинка на почве ревности разругалась с супругом, после чего мужчина ушёл из дома. Женщина, вместо того, чтобы успокоиться, взяла нож и начала наносить удары по своим сыновьям двух и шести лет. Затем она нанесла раны себе. В результате от полученных травм скончался младший ребёнок. Второй сын и сама мать госпитализированы.

Как пишет издание «Вести Камаза», супруг женщины ночью получил от жены ужасные кадры расправы над детьми. При этом в правоохранительных органах журналистам сказали, что женщина на учете в ПНД не состояла.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более малолетних».



